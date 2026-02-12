関西テレビ（カンテレ）は12日、4月期の新月10ドラマに黒木華が主演を務める『銀河の一票』（毎週月曜後10：00カンテレ・フジテレビ系全国ネット）を放送すると発表した。【画像】印象が対象的な人物を演じる黒木華、野呂佳代このドラマは、政治家の不正を密告する告発文をきっかけに、すべてを失った与党幹事長の娘で秘書の星野茉莉（黒木）が、偶然出会った政治素人のスナックママ・月岡あかり（野呂佳代）を東京都知事