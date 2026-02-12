舘ひろし（75）主演映画「免許返納！？」（河合勇人監督、6月19日公開）に、西野七瀬（31）黒川想矢（16）吉田鋼太郎（67）宇崎竜童（79）が出演することが11日、分かった。それぞれの出演シーンも解禁になった。舘演じる映画スター南条弘の免許返納をめぐるドタバタコメディー作品。西野は映画「帰ってきたあぶない刑事」（24年）に続いて舘と共演する。同作では探偵と警察官という設定だった。西野は「俳優とマネージャーとい