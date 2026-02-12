TWICEは11日、公式サイトを更新。メンバーのDAHYUN（ダヒョン）について、骨折の診断を受けたため、当面の間活動を休止すると報告した。【Xより】TWICE・ダヒョンの今後の活動について報告「北米ツアーの初期段階において、DAHYUNは足首に違和感を覚え、アメリカ滞在中も治療を受けながら活動を続けておりました。韓国帰国後、さらに精密検査を受けた結果、骨折との診断を受けました。医師の所見に基づき、継続的な治療および