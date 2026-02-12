冨高の攻めた滑りに賛辞が寄せられた(C)Getty Imagesミラノ・コルティナ冬季五輪のフリースタイルスキー女子モーグル決勝が現地時間2月11日に行われ、日本の冨高日向子が4位入賞を果たした。銅メダル獲得のペリーヌ・ラフォン（フランス）と同点となったが、ターン点の差により冨高は及ばず、悔しい4位に終わった。【写真】氷上と雪上のヒロインたち冬季五輪で輝く女性アスリートを一挙紹介！決勝1回目、冨高は79.42点をマー