イタリア代表のゴッジャも危機感を覚えているようだ(C)Getty Imagesミラノ・コルティナ五輪は連日、トップアスリートのハイパフォーマンスが繰り広げられ、大会前半より盛り上がりをみせている。だがその一方で、現地メディアは運営面での課題も少なくないと警鐘を鳴らす。【写真】「過ごしやすい」と選手にも好評！ ミラノ・コルティナ五輪選手村の全容をチェックチケットの価格が五輪現地観戦の妨げになっていると伝えるのは