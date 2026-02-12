◆ミラノ・コルティナ五輪▽スピードスケート（１１日、ミラノ・スピードスケート競技場）【ミラノ（イタリア）１１日＝富張萌黄】男子１０００メートルが行われ、２大会連続出場の森重航（オカモトグループ）は１分９秒８５で２４位だった。今大会開会式では日本選手団の旗手を務めた２５歳。本命の５００メートルでは２大会連続のメダル獲得を狙う。世界記録保持者の「怪物」ジョーダン・ストルツ（米国）が１分６秒２８の五