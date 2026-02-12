◆紅白戦紅組０―０白組＝７回制＝（１１日・サンマリン宮崎）巨人のドラフト５位の小浜佑斗内野手（２４）＝沖縄電力＝が１１日、初実戦となる紅白戦で“プロ初安打”を放ってアピールした。「まだまだ上げていきたいです」と地元で行われる那覇キャンプではさらにギアを上げる。コンパクトにはじき返した。紅組の「９番・遊撃」でスタメン出場すると、５回２死、フルカウントから松浦の高めの速球を中前へはじき返して初安