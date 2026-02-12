◆ミラノ・コルティナ五輪▽スノーボード・ハーフパイプ（１１日・リビーニョ・スノーパーク）【リビーニョ（イタリア）宮下京香】男子予選が行われ、２０２２年北京五輪王者で、１月に大けがを負った平野歩夢（ＴＯＫＩＯインカラミ）が８５・５０点の７位で、１２人で争う決勝に進んだ。平野歩は、１月１７日の五輪前最後の実戦となったＷ杯スイス・ラークスで転倒があり、右骨盤など複数個所の骨折、左膝などの打撲を負った