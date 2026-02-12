女優の釈由美子（47）が11日に放送された日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜後9・00）にゲスト出演。購入した物件に出演者が衝撃を受ける場面があった。「真冬の温泉SP」と題し、温泉好きのゲストが集結。15年前に温泉ソムリエの資格を取得するほど、温泉好きだという釈。箱根で「誰も知らない観光客が行かないような秘湯がある」とお気に入りの温泉があった。その秘湯に「3日に1回行ってた」というほどハマっていた