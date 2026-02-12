「量もできましたし、自分の練習もできたと思うので、充実したキャンプになりました」。ロッテ・小川龍成は都城春季キャンプで、攻守にみっちりと汗を流した。昨年の石垣島春季キャンプでは第二球場で根元俊一コーチが打つノックをショート、セカンドのポジションで毎日のように受け、特守が終わると室内練習場に戻り、マシンを相手に黙々とバットを振っていた。「キャンプは量ができる時間だと思っているので、もちろん質