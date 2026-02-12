コスプレイヤーでモデルの天川星夏が11日までに、自身のインスタグラムを更新。グラビアショットを投稿した。ピースサインの絵文字を用い、バストにニップレスを使った黒い網状のトップスだけを着た上半身ショットを公開した。また、別の投稿では「グラビアザテレビジョン、見ていただけましたか？」とファンに問いかけ、1月29日に発売を開始したグラビア誌に掲載されたカットもアップ。黒のシースルーウエア姿も披露し、美しいボ