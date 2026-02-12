◆紅白戦紅組０―０白組＝７回制＝（１１日・サンマリン宮崎）巨人のドラフト４位・皆川岳飛（がくと）外野手（２２）＝中大＝が１１日、「ゴジラ塾」入門から即初実戦初安打を放った。紅白戦で紅組の「７番・右翼」で出場。７回１死一塁で同期同学年の田和から右前打をマークし、「ファーストストライクをああいう形で打てて良かったです」と笑みを浮かべた。試合前の午前中はフリー打撃の際に松井臨時コーチに質問。踏み込