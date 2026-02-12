ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が１１日（日本時間１２日）、キャンプを行うアリゾナ州グレンデールの球団施設で自主トレを行い、キャッチボールなどを行った。朗希は９日（同１０日）も同施設で自主トレ。大谷翔平投手（３１）、山本由伸投手（２７）と並びながらキャッチボールなどを行い、力強いボールを投げていた。メジャー１年目だった昨季は、５月途中から右肩痛のため負傷者リスト（ＩＬ）入り。９月にはチーム