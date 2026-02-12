ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１３日（同１４日）のバッテリー組キャンプインを前にした１１日（日本時間１２日）、キャンプ地のアリゾナ州グレンデールの球団施設で自主トレを行った。これまで通りメディシンボールの壁当てなどのルーチンを同じようにこなして投手調整を行った。２日（同３日）から同施設で精力的に自主トレを行っている大谷。１月の段階で３度ほどブルペン入りしたことを明かしており、前日１０日（同