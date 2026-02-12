アストロズのエスパダ監督は１１日（日本時間１２日）、昨季２８セーブを挙げたジョシュ・ヘイダー投手（３１）が左上腕二頭筋の炎症もあって調整が遅れていると語った。米各メディアが伝えた。同監督によるとヘイダーは最近１０日間ほど休養にあてており、この日から平地でのキャッチボールを再開する予定だというが、開幕には間に合わない可能性も出てきた。５年連続２５セーブ以上を挙げている守護神だけに、今季加入した