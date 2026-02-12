NY金先物4 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝5098.50（+67.50+1.34%） 金４月限は反発。時間外取引は、米個人消費の減速の可能性やドル安を受けて買い優勢となった。欧州時間に入ると、押し目を買われた。日中取引では、予想以上の米雇用統計を受けて上げ一服となったが、ドル安が再開すると、押し目を買われた。 MINKABU PRESS