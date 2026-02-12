【ミラノ共同】スノーボード男子ハーフパイプ予選で2連覇を狙う平野歩夢（TOKIOインカラミ）が7位で13日の決勝に進んだ。戸塚優斗（ヨネックス）が2位、山田琉聖（チームJWSC）は3位、平野流佳（INPEX）は5位で日本勢全員が通過した。