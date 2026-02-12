「ほどなく、お別れです」。目黒蓮演じる葬祭プランナー、漆原礼二が、劇中で何度も口にする言葉だ。別れを突きつける言葉でありながら、悲しみを煽ることなく、遺族の時間をそっと前へ進めていく。目黒が発するこの一言には、不思議なやさしさと覚悟が、同時に宿っているように聞こえる。 参考：Snow Man 目黒蓮、“気持ちを作ること”との向き合い方「ずっと感情を考え続ける」 2月6日に公開された映画『ほどなく