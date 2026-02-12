ホリプロと「週刊プレイボーイ」（集英社）が共催したオーディション「ニューヒロインPROJECT」のグランプリ発表会が11日、都内で行われた。高校3年生の清埜（せいの）きり（17）で、3月2日発売の同誌で表紙と巻頭グラビアを飾る。「ファンの皆さまが“応援してよかった”と思えるような、世界一素敵な女優さんになりたい」と目を輝かせた。小学3年から6年まで部活動で相撲に打ち込んだ相撲女子。写真撮影では報道陣のリクエ