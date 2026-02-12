新日本プロレスのNEVER無差別級王者のウルフアロンが11日、大阪大会で成田蓮にシングルマッチ2戦目にして初黒星。2分8秒でまさかのフォール負けを喫し、ベルトを失った。東京五輪柔道100キロ級金メダルのウルフは、試合前の花道からHOT（ハウス・オブ・トーチャー）軍の襲撃に遭い、ゴングが鳴って反撃に出たが、相手の凶器攻撃などで劣勢となり、最後は成田に地獄の断頭台を決められた。1・4のデビュー以来、破竹の勢いだっ