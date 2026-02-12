米国の殿堂入りトレーナー、ボブ・バファート師（73）はナイソス（牡5）、ネバダビーチ（牡4）の2頭でサウジCに臨む。火曜に追い切りを消化。「リヤドまで長旅だったけど2頭とも輸送をクリアして状態はいいよ」と笑みを浮かべる。ナイソスは昨年BCダートマイル勝ち。「数を使っていないから、もう1年、走ることになった。それが決まってからはここを目標に調整している」と力を込め、地元サンタアニタパークの1800メートルで昨