■大阪チタ 2,750円(+250円、+10.0％) 大阪チタニウムテクノロジーズ [東証Ｐ]が急反騰。同社は2月9日大引け後(16:00)に決算を発表、26年3月期第3四半期累計(4-12月)の経常利益(非連結)は前年同期比28.4％減の56.9億円に減った。しかしながら、併せて通期の同利益を従来予想の48億円→51億円(前期は90.7億円)に6.3％上方修正し、減益率が47.1％減→43.8％減に縮小する見通しとなったことで好感されたようだ。