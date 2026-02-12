現在も巨人のキャンプ地となっている宮崎県総合運動公園。長嶋さんも個人的に公募に参加して名誉命名者となった「サンマリンスタジアム宮崎（現ひなたサンマリンスタジアム宮崎）」が01年に開場するまでは、キャンプのメイン球場は市営球場（現ひなたひむかスタジアム）だった。サブグラウンド、室内練習場が広大な敷地に点在。基本的には乗用車で移動していた長嶋さんだが、たびたび「貸自転車」に乗る姿があった。00年には18