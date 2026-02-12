元WBO世界ミニマム級王者の谷口将隆が4月3日にWBA＆WBO統一世界ライトフライ級王者サンティアゴに挑戦することが11日、発表された。約3年3カ月ぶりの世界戦が決まり「強いのは重々分かっているが、勝てば有名人になれると思う。どう勝つか模索していきたい」と谷口。王者は昨年3月に岩田、同12月には高見（ともに帝拳）に判定勝ちしている“日本人キラー”だが、「客観的に見て今の日本人ライトフライ級で勝てるのは自分だけだ