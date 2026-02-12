◇サウジ日記（1）出張が始まった。日本を出発したのは2日前。JRA火曜開催が行われる中、関西国際空港→香港→リヤドと乗り継ぎ、約20時間の長旅。現地入りは深夜で移動の疲れが取れていないまま、競馬場に向かった。複数の国の馬が調教している様子を「どの馬？」と手元の資料を見ながら慣れないスマホで写真を撮る。取材は限られたスペースのみの対応でタイトなスケジュールだった。調教の合間、クラブハウス（休憩スペー