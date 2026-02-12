◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第6日ノルディック複合 個人ノーマルヒル（前半飛躍ヒルサイズ＝HS107メートル、後半距離10キロ）（2026年2月11日プレダッツォ・ジャンプ競技場、テーゼロ距離競技場）個人ノーマルヒルが11日に行われ、五輪3大会連続メダルの渡部暁斗（37＝北野建設）は前半飛躍（ヒルサイズ＝HS107メートル）で100メートルの122・3点で11位につけ、首位と41秒差で後半距離10キロをスタートし、11位だっ