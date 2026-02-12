（TBSとTGCコラボイベント/岩瀬洋志貴重な経験/）TBSと東京ガールズコレクションがコラボしたイベント「TBSAKASAKACOLLECTION」が11日、都内で行われた。同局ドラマ「DREAMSTAGE」（金曜後10・00）で岩瀬洋志（22）らが演じる男性5人組「TORINNER」が登場。13日放送の第5話で披露する「EYESONYOU」などをパフォーマンスし、会場を沸かせた。劇中以外で音楽活動経験がない岩瀬は「凄い貴重な機会でうれしかった」と充