◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第5日ジャンプ 混合団体（ヒルサイズ＝HS107メートル）（2026年2月10日プレダッツォ・ジャンプ競技場）今も、北京五輪の映像を見返すことはできていません。あの瞬間の記憶も、ほとんど残っていない。「なんてことをしてしまったんだろう」。その思いばかりが押し寄せ、一緒に戦ってくれたチームの皆さんと、顔を合わせることができませんでした。スロベニアの自宅に戻ってからは、部屋か