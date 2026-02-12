サンライズジパング（牡5＝前川）はダートコースで単走追い。ゆったりした入りから直線で気合をつけて、しまいを伸ばした。前川師は「日本で仕上げてきたので、やり過ぎないように整える程度。伸び伸びといい走りだったと思います」と納得の笑み。ダート重賞3勝をマークし、昨年暮れの有馬記念で5着と健闘した二刀流。馬場適性を見込んで参戦を決めた。初の海外遠征になるが「そこまで輸送も負担にならなかった。馬体もいい感