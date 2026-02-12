楽天のドラフト7位・阪上（近大）が初実戦で存在感を示した。5回から左翼守備で入り、7回先頭で左腕・河野から内角高め143キロ直球を右前へ運ぶ実戦初打席初安打。「ちょっと詰まったんですけど、落ちるかなって感じだった」と振り返った。目標の開幕1軍へ好スタートした22歳に、三木監督も「新人ぽく思い切ってやっている」と目を細めた。