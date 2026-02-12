集会で反ヘイトキャンペーンへの参加を呼びかける鳥井代表＝１１日、東京都千代田区特定非営利活動法人「移住者と連帯する全国ネットワーク」（移住連）の鳥井一平共同代表理事は１１日、東京都内で講演し、同日から始めた「ヘイトにＮＯ！全国キャンペーン」への参加を呼びかけた。「外国人政策」と称して差別と排除をあおる官製ヘイトにあらがおうと、署名活動や各種イベントを開催するもので「移民の存在を抜きに私たちの社会