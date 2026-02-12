実写映画『おそ松さん』の第2弾『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』より、追加キャストが発表。映画オリジナルキャラクターとして、船越英一郎、千葉雄大、宮内ひとみの出演が解禁された。【写真】6つ子たちの姿が明らかに『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』場面写真2点赤塚不二夫の名作ギャグ漫画『おそ松くん』を原作とし、2015年にアニメ化された『おそ松さん』。2025年7月からはアニメシリーズが放送10周年を迎え、現在