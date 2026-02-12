◆紅白戦紅組０―０白組＝７回制＝（１１日・サンマリン宮崎）竹丸は上々の実戦デビューを果たした。１０日のブルペンで初めて実際に見た時から感じていたが、やはり真っすぐの質がいい。ホームベースの上で「キュッ」と来る強さがある。ショートアームのようなフォームで球の出どころが隠れて見えにくい点もあるだろうが、空振りも奪えていたし、打者もタイミングを合わせづらそうにしていた。一方で変化球はまだ精度を高め