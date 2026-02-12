オリックス・太田椋内野手が屋外での打撃練習を再開した。第１クール中に右足の違和感を訴え、別メニュー調整が続いていた正二塁手。「打つことに関しては全然大丈夫です。良くなっています」と明るい表情を見せた。背番号を３１から志願して１へ変更し、今季は遊撃の紅林とともに絶対的な軸になることが期待される存在。回復具合を確認しながら守備、走塁も段階的に強度を上げていく予定だ。