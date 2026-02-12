エンゼルス・菊池雄星投手（３４）が１１日（日本時間１２日）、アリゾナ州テンピの球団施設でキャンプインした。キャンプ初日からライブＢＰ（実戦形式の練習）で登板。のべ打者１３人に対して４９球を投げ、安打性の当たりは２本だけで２三振を奪った。新しく取り組むナックルカーブも効果的に決まり、「初日にしては非常に気持ちよく終われました」と納得だった。３月の第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）