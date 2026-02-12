◆ミラノ・コルティナ五輪▽スノーボード・ハーフパイプ（１１日・リビーニョ・スノーパーク）【リビーニョ（イタリア）１１日＝宮下京香】男子予選が行われ、１３日（日本時間１４日未明）の決勝へ進む１２選手が決まった。大けがから２５日、平野歩夢（２７）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝は８５・５０点で７位で通過。レース後に「無事に通過できそうなところまできた。決勝まで行ったらやってきたことを信じてやるだけ、あたた