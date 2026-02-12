ドジャースは１１日（日本時間１２日）、エバン・フィリップス投手（３１）と１年６５０万ドル（約１０億円）で再契約したことを発表した。代わりに６日（同７日）に獲得したばかりのベン・ロートベット捕手（２８）がたった５日で再びＤＦＡ（事実上の戦力外通告）となった。フィリップスは２３年に３６セーブ、２４年に１８セーブを挙げた元守護神右腕。２５年は７登板で０勝０敗１セーブ、防御率０・００だったが、５月の登