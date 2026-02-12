「練習試合、日本ハム３−３楽天」（１１日、エナジックススタジアム名護）日本ハム・清宮幸太郎内野手（２６）が１１日、今年の自身初実戦で最高のスタートを切った。楽天との練習試合に「５番・一塁」で出場し、二回１死の第１打席で先制ソロ。１４５キロの直球を豪快に中堅左へ放り込んだ。初実戦のファーストスイングで仕留めた一発。「ホームランが出てよかった」と頰も緩んだ。例年なら久々の打席は「全然見え方