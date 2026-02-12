「阪神紅白戦、白組１−４紅組」（１１日、バイトするならエントリー宜野座スタジアム）心地よい木製音とともに、宜野座の空に鋭い打球が放たれた。祝日とあってスタンドは超満員。左中間の芝に白球が弾むと、１万人の拍手と歓声が湧き起こる。阪神・大山悠輔内野手（３１）が今年初実戦にして“第１号”をマーク。冷静に振り返る中にも、確かな手応えがにじんだ。「風もありますし、ホームランがどうこうっていうのは僕はど