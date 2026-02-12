2軍から紅白戦に参加した巨人ドラフト6位・藤井（浦和学院）は、空振り三振と死球。それでも「浦学のジャッジ」と呼ばれた右の大砲は、松井臨時コーチを質問攻め。松井コーチも指導したヤンキース・ジャッジのマイナー時代の練習法など疑問をぶつけ「素振りは大事だと思いました」と目を輝かせた。