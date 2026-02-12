巨人ドラフト1位左腕の竹丸が紅白戦で救援登板し、最速147キロをマークして1回無安打無失点、2奪三振でまとめた。石塚とのドラ1対決ではチェンジアップで空振り三振。「いい打者なので抑えたいなって思って勝負しました」と振り返った。23歳は「少しずつ仕上げていきたい」と表情を引き締めた。