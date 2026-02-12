「阪神紅白戦、白組１−４紅組」（１１日、バイトするならエントリー宜野座スタジアム）阪神のドラフト２位・谷端将伍内野手（２１）＝日大＝が、紅白戦で左翼線二塁打を放ち再びアピールに成功した。紅組の「３番・二塁」でスタメン出場すると、第３打席で左腕・伊藤稜の初球を積極スイング。課題と反省を踏まえた上で、収穫の多い１本にもなった。「３打席目は反省を生かしていきました。１本出て良かったです」。練習後、