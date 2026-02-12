「プロレス・新日本」（１１日、エディオンアリーナ大阪）東京五輪柔道男子１００キロ級金メダリストでＮＥＶＥＲ無差別級王者のウルフアロン（２９）が初の防衛戦に臨んだが、極悪集団ハウス・オブ・トーチャー（ＨＯＴ）の成田蓮（２８）に敗れてベルトを失った。極悪軍団の介入＆凶器攻撃を受けて撃沈。１・４デビュー後、シングルマッチ初黒星を喫した。リングのど真ん中でウルフは大の字で倒れ込んだ。騒然とした場内に