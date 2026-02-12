◇巨人宮崎キャンプ（2026年2月11日）松井臨時コーチがマイクパフォーマンスを行った。紅白戦開始直前、ファンに向けて「2年前に（臨時コーチで）来た時に優勝したので、縁起を担いで今年来ました」とあいさつ。紅白戦後は阿部監督とトークショーを行い、自身の出身地・石川県の能登半島地震復興支援の募金活動も実施。29万3309円が集まり、寄付した全員とハイタッチし「石川県民を代表してお礼を申し上げます」と感謝。ま