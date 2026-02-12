「プロレス・ノア」（１１日、後楽園ホール）２２年４月の試合中に負傷し、頸髄損傷でリハビリを続けている大谷晋二郎（５３）が１１日、マネジメント業務を担当することになったノアの後楽園大会に車いすで来場した。目に涙を浮かべながらリングサイドであいさつし「４年ぶりの後楽園ホール、プロレスの空気、におい、やっぱり最高ですね」と万感。「プロレスの教科書２７０ページ、『何があってもあきらめず、ひたすら前進す