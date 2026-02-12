選手たちの胃袋を支える食事。目下開催中のミラノ・コルティナ大会では、その質が問われている(C)Getty Images今月6日の開幕以来、トップアスリートたちによる熱戦が繰り広げられているミラノ・コルティナ冬季五輪。そんなウインタースポーツの祭典を支えるのが、広大な土地が設けられた選手村だ。【写真】「過ごしやすい」と選手にも好評！ ミラノ・コルティナ五輪選手村の全容をチェック選手はもちろん、各国スタッフたちの