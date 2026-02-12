感謝は結果で届けます。24年ドラフト1位の巨人・石塚は、キャンプ初の紅白戦に「4番・三塁」で出場。2打数1安打1四球と存在感を示し、10日から続く松井秀喜臨時コーチの熱血指導に応えた。2年目の飛躍を期す19歳の目の色は今季初実戦から違っていた。2回先頭だった第1打席。カウント1―2から先発・西舘の137キロ変化球を引っ張って左前へ運んだ。4回1死では、横川に3球で追い込まれたものの粘って四球。6回はドラフト1位・竹丸