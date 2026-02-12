西武・高橋光がキャンプ初のライブBP（実戦形式の打撃練習）に登板した。打者2人に対し41球を投げて安打性2本という内容に「ストライクも取れた。上々の滑り出しです」と手応えを口にした。昨オフはポスティングシステムでの大リーグ移籍を目指すなど慌ただしい日々だったが「しっかりスケジュールは組んできた」と問題ないことを強調。「ケガなく1年間しっかり投げることが目標です」と意気込んだ。