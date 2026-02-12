伝統の古馬G2「第119回京都記念」の追い切りが行われ、昨春の天皇賞（1着）以来の実戦となるヘデントール（牡5＝木村）がWコースで貫禄の走りを披露した。3頭縦列の2番手追走から直線は真ん中に入り、馬なりのまま外セブンメデュラス、内トレヴィ（共に4歳1勝クラス）と併入。久々を感じさせない機敏な動きで時計は6F84秒1〜1F11秒4。太田助手は「先週しっかりやって良くなり、今朝の動きも一段階上がった感じ。あとは輸送をク