気象庁＝東京都港区12日午前3時ごろ、北海道根室市で震度3の地震があった。気象庁によると、震源地は北海道東方沖で、震源の深さは約60キロ。地震の規模はマグニチュード（M）5.2と推定される。各地の震度は次の通り。震度3＝根室落石東（北海道）▽震度2＝釧路黒金、標茶塘路、白糠西一条、別海、別海本別海、中標津丸山、標津町役場、羅臼岬（北海道）▽震度1＝函館新浜、斜里、新ひだか、十勝清水、池田、浦幌、厚岸、浜中